Gençlik merkezinde yaz eğitimleri başladı

ı Kerim Dini bilgiler eğitimi oldu.

Düzce'de okulların tatil olmasının ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri de yaz okulları açmaya başladı. Bu çerçevede gençlik merkezinde 'Merkezimde bu yaz' eğitimleri başlatıldı. Öğrenciler bir çok branşta çeşitli eğitimlere ücretsiz ulaşabiliyor. Öğrencilerin en çok ağırlık verdiği eğitim ise Kur'an-ı Kerim Dini bilgiler eğitimi oldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel