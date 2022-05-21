Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi - Haberler

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Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gençlik merkezi doğa yürüyüşü düzenledi

Sungurlu gençlik merkezi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Hacılarhanı göleti çevresinde gençlerle doğa yürüyüşü yapıldı.

Sungurlu gençlik merkezi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Hacılarhanı göleti çevresinde gençlerle doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik Merkezi'nin organize ettiği, gönüllü gençlerin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliği Hacılarhanı göleti mevkiinde yapıldı. Muhteşem doğayı görme imkanı bulan gençler, güzel havanın da keyfini çıkardı.

Gençlik Merkezi Müdürü M. Esat Buğdaylı "Gençlerimize değişik bir gün yaşatma adına gençlik haftası nedeniyle düzenlediğimiz etkinlikte gönüllü gençlerimiz ile güzel havayı fırsat bilip doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Onları bir nebze olsun şehrin stresinden kurtardığımızı düşünüyorum. Onların sevinci bizim sevincimiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu, gençlik, Yerel, Haberler

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