Gençlik Koordinatörlüğü'nden Çalışan Genç Esnafa Gül Hediye
Afyonkarahisar Gençlik Koordinatörlüğü ekibi, Mevlid-i Nebevi haftası etkinlikleri kapsamında çalışan genç esnafı ziyaret etti ve onlara gül hediye etti.
Afyonkarahisar Gençlik Koordinatörlüğü ekibi, çalışan genç esnafı ziyaret ederek onlara gül hediye etti.
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Mevlid-i Nebevi haftası programları çerçevesinde, genç gönüllüler ile çalışan gençlere yönelik esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çalışan gençleri, iş yerlerinde ziyaret eden gençlik ekibi, gençlerle hasbihal edip onlara, gül hediye etti. - AFYONKARAHİSAR