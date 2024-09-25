Gençlik Koordinatörlüğü'nden Çalışan Genç Esnafa Gül Hediye

Afyonkarahisar Gençlik Koordinatörlüğü ekibi, çalışan genç esnafı ziyaret ederek onlara gül hediye etti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Mevlid-i Nebevi haftası programları çerçevesinde, genç gönüllüler ile çalışan gençlere yönelik esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çalışan gençleri, iş yerlerinde ziyaret eden gençlik ekibi, gençlerle hasbihal edip onlara, gül hediye etti. - AFYONKARAHİSAR