Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Gençlik Kars'ı Gökyüzünden İHA'lar ile Tanıtıyor" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü arasında imzalandı.

Faaliyet kapsamında katılımcılara İHA-1 Ticari Pilot lisansına yönelik teorik, simülasyon ve uygulamalı uçuş eğitimlerini içeren bütüncül bir program uygulanacak; güvenli uçuş, profesyonel hava çekimi ve dijital içerik üretimi alanlarında yetkinlik kazanmaları sağlanacaktır.

Eğitim sürecinde İHA mevzuatı, uçuş planlaması, hava güvenliği, temel bakım ve operasyonel süreçler aktarılacak, pratik uçuşlar ise kentin öne çıkan turistik alanları üzerinde gerçekleştirilecektir. Faaliyet ile katılımcıların Kars'ın kültürel ve doğal değerlerini tanıtan yüksek kaliteli hava görüntüleri üretmesi ve bu içerikleri sosyal medya ile dijital platformlarda etkili şekilde kullanabilmesi amaçlanmıştır.

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası verilecek olup profesyonel düzeyde pilotaj ve dijital üretim kapasitesi oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje ile kentin turizm alanındaki tanıtımının güçlendirilmesi, gençlere modern teknoloji temelli sürdürülebilir beceriler kazandırılması ve bu yolla bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmiştir. - KARS