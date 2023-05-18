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Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi

Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi

Yerel Haberler

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası sebebiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce daha yeşil, daha sağlıklı ve daha temiz bir doğa bilinciyle yarının nefesi fidanlar toprağa ekildi. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Bilecik Kız Yurdu'nun bahçesinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, öğrenciler ve görevli personeller katılım sağladı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Haftası Gençlik Bilecik Spor Yerel Haberler

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