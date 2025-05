Gençlik haftası başladı

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası, Havuz Başındaki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreniyle başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası Kutlamaları Havuz Başındaki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreniyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, şube, ilçe, gençlik merkezleri müdürleri ve yurt müdürleriyle sporcular ile antrenörler katıldı.

Çelenk Koyma töreninde konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Her yıl kutladığımız 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu töreninde bir araya geldik. Sevgili Gençler, Bilgi toplumunun etkin bireyleri olabilmeniz için çok çalışılmalı, bilgiye açık olmalı, kendinizi her alanda yetiştirmelisiniz. Aldığınız çağdaş eğitimin yanında teknolojinin sunduğu tüm bilgi kaynaklarını da kullanarak, Ulusunuza ve insanlığa yararlı bireyler olmaya çabalamalısınız. Bu sizin kendinize olduğu kadar, ulusumuza, ülkemize ve insanlığa karşı da sorumluluğunuzdur. Bizlere bu güzel coğrafyada bağımsız bir ülke bırakan, yurttaşlık hak ve özgürlüklerimizi kazandıran başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve Kurtuluş Savaşının baş kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve Kahraman ecdadımız olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimize duyduğumuz sonsuz saygı ve gönül borcunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan bu anlamlı haftada tüm gençlerimize, sporcularımıza ve değerli hemşehrilerimize sevgilerimi iletiyor, hepinize esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Bu arada Gençlik Haftası çeşitli aktiviteler ve spor müsabakalarıyla 21 Mayıs 2025'e kadar devam edecek. - ERZURUM