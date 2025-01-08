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Gençlik Çalışanlarının Mesleki Yeterlilikleri İçin Protokol İmzalandı

Gençlik Çalışanlarının Mesleki Yeterlilikleri İçin Protokol İmzalandı
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Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle gençlik çalışanlarının mesleki standartlarının ulusal düzeyde belirlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak.

Gençlik çalışanlarının mesleki yeterliliklerini Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında uluslararası standartlara taşımak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu tarafından imzalanan protokolle gençlik çalışanlarının meslek standartlarının ulusal düzeyde belirlenmesi ve yeterliliklerin oluşturulması için ilk adım adıldı. Çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde 522 gençlik merkezi ve 372 genç ofiste yürütülen hizmetlerin gençlere ulaştırılmasında, sayıları 2 bin 561'i bulan gençlik çalışanları önemli bir rol üstleniyor. Gençlik çalışmaları alanında rehberlik, proje tasarımı ve uygulama gibi görevlerle gençlerin hayatlarına dokunan bu insan kaynağının ulusal meslek standardına kavuşmasının gençlik çalışmalarının kalitesini ve etkinliğini artırması bekleniyor.

Yeni süreçte liyakat ve mesleki gelişim öne çıkacak

İmzalanan protokol çerçevesinde gençlik çalışanlarının kariyer planlamasına rehberlik etmek, yeterlilik esaslı istihdam sağlamak ve mesleki gelişimlerini desteklemek hedefleniyor. İki farklı seviyede ele alınacak "Gençlik Çalışanı" mesleği için öncelikle Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler hazırlanacak. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belgelendirme yetkisiyle sınavlar düzenlenecek ve başarılı olanlara mesleki belgeleri verilecek.

Gençlik çalışmalarına yeni bir kimlik

Gençlik çalışanlarının mesleki standartlarının net bir şekilde tanımlanması, gençlik çalışmalarının verimliliğini ve kalitesini artıracak bir adım olarak öne çıkıyor. Bu süreçte gençlik çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerinin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi hedefleniyor. İmzalanan protokol gençlik çalışmalarının geleceği için güçlü bir temel oluştururken, gençlik çalışanlarının profesyonel kimliklerini güçlendirecek somut adımların başlangıcı olarak değerlendiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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