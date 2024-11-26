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Gençlik Çalışanları Eğitim Programı Tamamlandı

Gençlik Çalışanları Eğitim Programı Tamamlandı
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Mersin'de gerçekleştirilen 'Gençlik Çalışanları Yetkinlik Çerçevesi ve Eğitim Programı', 81 ilden gelen gençlik çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmayı amaçladı.

Temmuz ayında göreve başlayan Gençlik Çalışanları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'de düzenlenen "Gençlik Çalışanları Yetkinlik Çerçevesi ve Eğitim Programı" kapsamında 81 ilden gelen meslektaşları ile birlikte görevinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinliklere sahip olmalarını sağlamak, gençlik çalışmalarıyla ilgili gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamalarına yönelik eğitim aldılar.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Daire Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı sınavı sonucuna göre 81 ilde göreve yeni başlayan gençlik çalışanlarının görevinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve yetkinliklere sahip olmalarını sağlamak, gençlik çalışmalarıyla ilgili gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 05 Kasım-23 Aralık 2024 tarihleri arasında 6 dönem halinde Mersin ili Silifke ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kamplarında "Gençlik Çalışanları Yetkinlik Çerçevesi ve Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Oldukça verimli geçen eğitim programı sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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