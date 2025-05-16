Gençlik Buluşması Erzincan'da Gerçekleştirildi

Gençlik Buluşması Erzincan'da Gerçekleştirildi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen gençlik buluşmasında, manevi danışmanlar ve İl Müftü Vekili Medet Şahin gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, öğrencilerin sosyal ve manevi gelişimine destek olmayı hedefledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri, manevi danışmanlar ve İl Müftü Vekili Medet Şahin'in katılımıyla Esentepe'de bir gençlik buluşması programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan yaklaşık 30 üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Dölek'in de katılımıyla sohbet ve piknik organizasyonu şeklinde düzenlendi.

Programda gençlerle samimi bir ortamda sohbet eden İl Müftüsü Vekili Medet Şahin, gençlerin her daim yanında olduklarını vurgulayarak, "Siz gençler bizim geleceğimizsiniz. Her zaman yanınızda olmaya, sizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, manevi danışmanların katkısıyla gençlerin hem sosyal hem de manevi gelişimine destek olmayı amaçlarken, öğrenciler arasında kaynaşma, moral ve motivasyonu artırma hedeflendi.

Katılımcılar, Esentepe'nin tabii güzellikleri eşliğinde gerçekleşen buluşmanın verimli geçtiğini belirterek, organizasyondan duydukları memnuniyeti belirttiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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