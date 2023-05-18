Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Gençlerin tiyatro oyunu gösterisine büyük ilgi

Yerel Haberler

Gençlerin tiyatro oyunu gösterisine büyük ilgi Muş'ta 15-21 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla sahneye çıkan gençler sergiledikleri tiyatro oyunu ile büyük beğeni topladı.

Gençlerin tiyatro oyunu gösterisine büyük ilgi

MUŞ - Muş'ta 15-21 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla sahneye çıkan gençler sergiledikleri tiyatro oyunu ile büyük beğeni topladı.

Gençlik Haftası nedeniyle Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda sergilenen tiyatro oyununa gençler yoğun ilgi gösterdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençlere yönelik faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, "Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasından Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Bugün gençlik merkezimizde tiyatro gösterisi olacak. Gençlerimize güzel bir tiyatro oyunu izleterek haftanın güzel geçmesini sağlayacağız. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle birçok faaliyeti gerçekleştirmiş olduk. Çeşitli etkinliklerle haftayı dolu dolu geçirmenin gayreti içerisine girdik. Gençlerimizin heyecanını ve mutluluğunu görüyoruz. Gençlik Haftamızın dolu dolu geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İshak Güngör - Yerel

Gençlik Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title