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Gençlerin Afet Bilinci Projesinin Ulusal Toplantısı Muğla'da Düzenlendi

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Muğla'da gerçekleştirilen 'Gençlerin Öncülüğünde Afetlere Karşı Hep Birlikte' projesinin 2. Ulusal Toplantısı, gençlerin afet bilinci ve yönetimindeki rollerini artırmayı hedefliyor. Toplantıda, üniversite öğrencileri afet yönetimi, toplumsal dayanışma ve ilk müdahale konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Muğla Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde, gençlerin afet bilinci konusunda daha etkin rol almasını hedefleyen "Gençlerin Öncülüğünde Afetlere Karşı Hep Birlikte" projesinin 2'inci Ulusal Toplantısı düzenlendi. Toplantı, afetlerle ilgili gençlerin farkındalığını artırmak, afetlerin gençler üzerindeki etkilerini azaltmak ve gençlerin afet yönetimi ve toplumsal dayanışma konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Muğla AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi, üniversite temsilcileri ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen üniversite öğrencileri katıldı. Gençlerin karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını teşvik eden bu proje, afetlerin yönetiminde gençlerin inisiyatif almasının önemini vurguluyor.

Açılış konuşmasında İl Müdürü İshak Cindioğlu, AFAD'ın gençlerle birlikte yürüttüğü bu tür projelerin, afetlere karşı toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve gençlerin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmelerine imkan sağladığını belirtti. Ayrıca, gençlerin afet yönetiminde aktif rol almasının, hem bireysel hem de toplumsal dayanıklılığı artıracağına dikkat çekti.

Toplantıda, üniversitelerden katılan öğrenciler ve temsilciler, afet bilinci oluşturma, afetlerde ilk müdahale ve kriz anında yapılması gerekenler gibi konularda görüş alışverişinde bulundular. Özellikle afet öncesi hazırlık, risklerin azaltılması ve afet sonrasında toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu. Katılımcılar, çeşitli illerden gelen gençlerle birlikte yapılan grup çalışmaları ve atölyelerle afetlerle mücadelede iş birliği yapmanın yollarını tartıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi de yaptığı konuşmada, afetlerin gençler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerinin azaltılması amacıyla gençlik kamplarında düzenlenen farkındalık eğitimlerinin önemine değindi. Gençlerin, afet sonrasında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunabilmeleri için bu tür projelerde yer almasının kritik olduğunu vurguladı.

Toplantı boyunca gençler, afet durumunda yapılması gerekenler, afet bilinci ve toplumsal dayanışmanın önemi konularında bilgilendirildi. Gençlerin afet yönetimine daha aktif katılımını sağlayacak stratejiler geliştirilmesi amacıyla yapılan bu ulusal toplantı, katılımcılara önemli bir deneyim sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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