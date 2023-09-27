Gençlerimiz Rambo'yu değil şehitlerimizi örnek almalı

-Cumhur İttifakı şehit ailesini yalnız bırakmadı

-Çetin şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ve beraberindeki heyet mevlid kandilinde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin göreve başladığı ilk günden bu yana çalışmalarına son hız devam ederken bir yandan ise şehit ailelerinin de yanında olmaya devam ediyor.

Düzenlenen ziyarette 2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan'a birliğine katılmaya giderken Tunceli Pürümür karayolunda terör örgütü tarafından kaçırılan ve 11 Şubat 2021 tarihinde Gara'da şehit edilen Müslüm Altıntaş'ın ailesini ziyaret ederek Mevlid kandillerini kutladılar. Diğer yandan Şehit babası Şevket Altıntaş'ın ağzından şehit evlatları Müslüm Altıntaş'ı dinlediler. Daha sonra ise şehit babası Altıntaş, yazdığı kitapta yer alan şiiri seslendirerek yazdığı kitap hakkında bilgiler verdi.

Şehit babasının özel isteği

Ziyarette Cumhur ittifakı temsilcileri AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP il Başkanı Mustafa Bozgeyik'ten özel talepte bulunan şehit babası Şevket Altıntaş, bayrak, vatan, devlet ve millet aşığı bir insan olduğunu belirterek, " Ben şehit babasıyım, Rabbim bana bu onuru verdi. Gençlerimizin beyinlerinin oylanmasına müsaade etmeyin. Yabancı diziler ve filmlerde çakma kahramanlarla ırkını ve milletini özel ve önemli göstermeye çalışanlara izin vermeyin. Bir Rambo örneği var. Dünya onu örnek alıyor. Gençler onun gibi olmaya çalışıyor. Rol model bir kişilik olmuş. Bizim her bir şehidimiz onun gibi hikayesi ve kahramanlığı olan örnek isimler. Gençlerimize bizim kahramanlarımızı örnek almalarını sağlayalım. Bu konuya dikkat etmemizi istiyorum" dedi.

"Bende şehit babası sayılırım"

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, şehit ailesine depremde oğlunu ve eşini kaybettiğini anlatan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Evlat acısı nedir ben biriyim. Bende oğlumu depremde kaybettim. Bende şehit babası sayılırım. Sizi çok iyi anlıyorum" deyince Şehit babası Şevket Altuntaş, "Başkan benim sana diyeceğim hiçbir şey yok" diyerek teselli verdi.

"Şereflerin en yücesidir şehitlik."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise, "Sizleri Mevlit Kandili gibi güzel ve özel bir günde ziyaret erkten çok büyük onur duydum. En büyük mertebedir şehitlik. Sizlerin her zaman her konuda emrinizdeyiz" şeklinde konuştu.

"Onlar bizim başımızın tacı"

MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik'te şehit ailesini sürekli ziyaret edeceklerini ve yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, "MHP teşkilatı olarak emrimizdeyiz. Onlar bizim başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve beraberindeki heyet Altıntaş ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ederek çocuklara oyuncak dağıttı. Duaların okunmasının ardından evden ayrılan Başkan Çetin ve beraberindeki heyet son olarak akşam namazını kılarak ve ardından Ali Erçelebi camide Şahinbey İlçe Gençlik teşkilatının organize ettiği mevlit okutma programına katıldı. Kuran-ı kerim ve ilahiler söylenerek Mevlid kandili kutlandı.

Mevlit programı sonrasında halka lokma tatlı dağıtılırken, Ziyaretler sırasında AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'e AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, MHP Şahinbey İlçe Başkanı Karlı Savcı ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki beraberindeki heyet eşlik etti.