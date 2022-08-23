Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlere yazlık sinema keyfi

Yerel Haberler

Gençlere yazlık sinema keyfi

Erzurum'da AK Parti Gençlik Kolları açık hava sineması projesi başlattı.

Erzurum'da AK Parti Gençlik Kolları açık hava sineması projesi başlattı.

AK Gençler yaz akşamlarında vatandaşları açık hava sineması ile buluşturuyor. Beyaz perdede ödül almış ve sevilen filmleri sosyal medyada ankete açarak seçilen filmi Olimpiyat Millet Bahçesi'nde ikram ettikleri patlamış mısır eşliğinde gösterime sünüyor.

'Nostaljik geleneği yaşatıyoruz'

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, sıcak yaz akşamlarında Erzurumlu genç kardeşlerimizin hoşça vakit geçirmelerini istediklerini belirterek, yaz akşamlarında başlattıkları sinema projesine ilginin çok yüksek olduğunu belirtti.

Başkan Kocaaliler, "Erzurum'da AK Parti Gençlik Kolları olarak Erzurum'da pazar akşamları gençlerin en çok uğrak alanı olan Olimpiyat millet Bahçesinde açık hava sineması kuruyoruz. Açık hava sineması geçmişte sıkça rastlanan bir eğlenceydi. Ama maalesef gelişen teknolojiyle birlikte bu gelenek de unutulmaya yüz tuttu. Biz de AK Gençlik olarak artık bir nostalji haline gelen bu geleneği yaşatmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla bu uygulamayı başlattık. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, İl Başkanımız Mehmet Emiz Öz'e ve şehrimizin siyasi büyüklerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti gençlik Erzurum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title