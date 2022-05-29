Gençlere Sağlık Okur Yazarlığı Eğitimi - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık okuryazarlığını artırmak için düzenlediği eğitim ve atölye çalışmalarına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Nisan ve Mayıs aylarında 18-30 yaş arası 191 genç farklı başlıklardaki atölyelere katılarak eğitimlerini tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık okuryazarlığını artırma hedefiyle eğitim çalışmalarına devam ediyor. Nisan ve Mayıs aylarında 18-30 yaş arası 191 genç bu atölyelerde doğrudan çoklu eğitimlerini tamamladı.

Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, Kültürpark, Buca İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi gibi farklı mekanlarda yapılan atölyelere katılan gençler cinsel sağlıktan afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlere, sporcu beslenmesinden stres yönetimine kadar birçok konuda uygulamalı eğitim aldı. 27 Mayıs Cuma günü atölyelere katılan gençler Kültürpark'ta bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Dölek, "Sağlıklı birey, sağlıklı İzmir, sağlıklı dünya amacımıza ulaşmak için yaptığımız bu çalışmaların önemli destekçilerinden biri de gençlerdir. Bizim gönüllülerimiz olun, herkesin sağlıkla ilgili doğru bilgilere ulaşmasına katkıda bulunun" diyerek gençlerden destek istedi.

Atölye çalışmalarının değerlendirilmesiyle süren etkinlik "İlkyardım Turnuvası" etkinliğiyle son buldu.

ANKA / Yerel