Gençlere özel mobil uygulama: "Genç Gaziantep"

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik birçok fırsat, ödül ve avantajların bulunduğu "Genç Gaziantep" uygulaması için geri sayım başladı.

21 Mart Pazartesi günü oyuncu Safa Sarı'nın katılımıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek lansmanla hizmete girecek uygulamadan Gazi şehirde ikamet eden, belirlenen yaş aralığındaki gençler yararlanabilecek. Uygulamadan yararlanmak için gereken koşullar da etkinlikte gençlere duyurulacak.

Uygulamaya üyelikle avantajlar yakalanacak

Uygulamayı indirerek kullanmaya başlayan üniversite öğrencilerine toplu taşımadan her ay ücretsiz 22 biniş hakkı sağlanırken, şartları sağlayan diğer gençlere ise 2GB+2GB ücretsiz internet kullanım, etkinliklere ücretsiz katılım ve büyükşehir hizmetlerinde indirim sağlanacak.

Elmas sistemiyle yüzlerce hediye

Uygulamayı aktif kullanma durumuna göre kullanıcılar kazandıkları elmaslar ile çeşitli avantajlar kazanabilecekler. Kullanıcılar, Genç Gaziantep ve belediyenin diğer uygulamalarını indirme, arkadaş davet etme, günlük çevir kazan, etkinlik katılım, video izleme, bisiklet sürme, belediye sosyal medya hesaplarıyla etkileşim, günlük giriş, haber okuma gibi kategorilerden farklı sayılarda elmaslar kazanılabilecek.

Gençler, uygulamadan kazanılan elmaslarla belirli sıralamaya yerleşerek bilgisayar, oyun konsolları, bisiklet, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, power bank, USB bellek, spor giyim, geziler gibi daha birçok sürpriz hediyenin sahibi olabilecek. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel