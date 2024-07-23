Gençlerden örnek davranış: Türk bayrağını alıp ücretini bıraktılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki genç, kapalı olan iş yerinin dışındaki Türk bayrağını alıp, ücretini kapının altından bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, iş yeri sahibinin takdirini kazandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü bayrak dükkanına gelen 2 genç, dükkanın kapalı olması sonucu dışarıda asılı olan bayrağı alarak parasını kapının altından bıraktı. Pazartesi sabahı iş yerini açan Tolga Katılmış, yerde 100 lirayı görünce şaşırdı. Bu paranın neden bırakıldığını anlamaya çalışan Katılmış, güvenlik kameralarını inceledi. Pazar günü iş yerinin kapalı olduğu bir saatte, iki genç bayrak ihtiyacı için dükkana geliyor. İş yerinin kapalı olması sebebiyle dışarıda asılı olan Türk bayrağını alan gençler, örnek bir davranış sergileyerek bayrağın ücretini kapının altından bırakıyor. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, gençlerin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden iş yeri sahibi Tolga Katılmış, gençlere teşekkür etti.

"Çok güzel bir davranış"

Gençlerin bu davranışının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Katılmış, "Pazartesi sabahı iş yerimizi açtık ve yerde 100 TL para vardı. Bu neyin parası diye baktım. Sonra dükkanıma geçtim oturdum. Birkaç saat bekledim belki kim bıraktıysa gelir bilgi verir diye. Sonrasında aklıma kamera görüntüleri geldi. Görüntüleri geri sararak paranın konduğu saati bulmaya çalıştım. Sonra içerideki kameradan buldum. Dışarıdan birisi para atıyor içeriye. Sonra dıştaki kamerayı açıp oradan görüntülere bakmaya başladım. 2 tane genç arkadaş gelmiş, dışarıda asılı olan bayrağı almışlar, ücretini de kapının altından bırakmışlar. Bu çok mutlu etti beni. Çok güzel bir davranış. Örnek bir davranış olduğu için ben de paylaşmak istedim. Arkadaşlarımıza da bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN