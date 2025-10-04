Haberler

Gençlerden Anlamlı Bağış: Harçlıklarıyla Su Kuyusu Açılacak
Bilecik'te bir araya gelen ortaokul ve lise öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlayarak susuzluk çekenler için su kuyusu açılmasına destek oldular. Gençlerin bu katkısı toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

Bilecik'te gençler, biriktirdikleri harçlıklarını susuzluk çekenler için bağışlayarak anlamlı bir örnek sergiledi.

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen ortaokul ve lise öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi'ne su kuyusu açılması amacıyla biriktirdikleri harçlıklarını bağışladı. Gençlerin bu anlamlı desteği, toplumsal dayanışma ve paylaşımın güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

Su kuyusu bağışında bulunan öğrenciler, kararlarında Söğüt'teki Kuyulu Mescit'in hikayesinden ilham aldıklarını dile getirdi. Rivayete göre, 1276 yılından önce Ertuğrul Gazi tarafından yaptırılan Kuyulu Mescit 'teki kuyu, Müslüman ve gayrimüslim halkın ortak su kullanımı için hizmet vermiş; bu paylaşımcı tutum, gayrimüslimlerin İslam'la tanışmasına vesile olmuştu. Gençler, bu tarihi örnekten esinlenerek dünyanın herhangi bir yerinde susuzluk çeken insanlar için su kuyusu açılmasına destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Bağış töreninde konuşan İl Müftüsü Ahmet Dilek, gençleri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, "Gençlerimizin duyarlılığı bizlere umut veriyor. İyiliğin ve paylaşmanın en güzel örneğini ortaya koyan yavrularımızı gönülden kutluyorum. Rabbimiz, bu hayrı kabul eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
