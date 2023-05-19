Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gençlerden 100 metrelik dev Türk bayrağı

Gençlerden 100 metrelik dev Türk bayrağı

Yerel Haberler

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs kortejinde gençler tarafından açılan 100 metrelik dev Türk bayrağı, Aydın sokaklarını kırmızıya boyadı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs kortejinde gençler tarafından açılan 100 metrelik dev Türk bayrağı, Aydın sokaklarını kırmızıya boyadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 104. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da kutlanırken, kutlamalara gençler tarafından açılan 100 metrelik dev Türk Bayrağı damga vurdu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Valilik önünden Aydın Adnan Menderes Stadyumu'na kadar 19 Mayıs korteji düzenlendi. Kortejde açılan 100 metrelik dev Türk Bayrağı ise büyük beğeni topladı. Açılan dev bayrak ile birlikte Aydın'ın sokakları kırmızıya boyandı. - AYDIN

Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aydın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Aydın Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title