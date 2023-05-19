Gençlerden 100 metrelik dev Türk bayrağı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs kortejinde gençler tarafından açılan 100 metrelik dev Türk bayrağı, Aydın sokaklarını kırmızıya boyadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 104. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da kutlanırken, kutlamalara gençler tarafından açılan 100 metrelik dev Türk Bayrağı damga vurdu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Valilik önünden Aydın Adnan Menderes Stadyumu'na kadar 19 Mayıs korteji düzenlendi. Kortejde açılan 100 metrelik dev Türk Bayrağı ise büyük beğeni topladı. Açılan dev bayrak ile birlikte Aydın'ın sokakları kırmızıya boyandı. - AYDIN