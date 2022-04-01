Gençler zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirildi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi (UMER) birimi, önleme ve bilinçlendirme çalışmaları okullarda devam ediyor. İlk etkinlik Kütahya Ticaret Borsası Bölücek Ortaokulunda gerçekleştirilirken, eğitimler farklı okullarda da mart ayı içerisinde vedam etti.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını ve toplumun refahını tehdit eden madde bağımlılığına karşı çocuklarımızı, gençlerimizi koruma ve bilinçlendirme amaçlı ortaokul düzeyindeki çocuklara 'Madde Bağımlılığı' üzerine bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Belediyesi UMER Birimi personeli Sevgi Özer tarafından mart ayı içerisinde 5 farklı ortaokul düzeyindeki öğrencilere bağımlılık eğitimi verildi.

Madde bağımlığının 12'li yaşlara kadar indiği günümüzde, ortaokul düzeyindeki çocuklarımıza oyun eşliğinde madde bağımlılığı eğitimi verildi. Eğitimde, en başta tütün ve tütün mamulleri gibi alışkanlıkların nasıl kazanıldığı ve devamında zararlı madde alışkanlıkları, fiziksel ve psikolojik zararları, akran zorbalığı ve baskısı, madde teklif eden akran ile baş etme yolları ve hayır demenin önemi konu başlıkları ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Eğitim, çocukların yoğun katılımı ve soru cevap şeklinde son buldu.

UMER birimi tarafından mart ayında ilki Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu, Çamlıca Ortaokulu, İnköy Ortaokulu, Saka Ortaokulu, Akkent İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere 5 farklı okulda toplamda 100 gencimize ulaşarak bundan sonraki yaşamlarında bağımlılığa karşı bilinçlendirip zararlı maddelerden uzak durmaları ve maddelerinin bedenlerini ve hayatlarını nasıl etkilediği anlatılarak önleme ve bilinçlendirme yapıldı. - KÜTAHYA