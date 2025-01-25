Gençler Yaban Hayatına Destek Olmak İçin Doğaya Yem Bıraktı

Kışın soğuk ve çetin geçtiği Erzurum'da Gençlik Merkezi gönülleri yaban hayatını unutmadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kış Kulübü etkinliklerinde doğayı unutmadıklarını gösterdiler. Palandöken'in eteklerindeki ormanlık ve kırsal alanlara yem bırakan genç gönüllüler, " Bugün hep birlikte yaban hayatına destek olmak için doğaya yem bıraktık. Soğuk kış günlerinde zorlanan dostlarımızın yanında olmak, doğayla uyum içinde yaşamanın en güzel yollarından biri" dediler. - ERZURUM