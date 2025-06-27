Gençler Kuşadası'nda Ulusal Kamplar Programı ile Buluştu

Gençler Kuşadası'nda Ulusal Kamplar Programı ile Buluştu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Kamplar Programı, bu yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 160 genci ağırladı. Gençler, çeşitli sportif ve kültürel aktivitelerle eğlenirken, afet bilinci konusunda eğitim de aldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Kamplar Programı, bu yıl da gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. Program kapsamında farklı illerden katılan yaklaşık 160 genç, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Efeler Gençlik Kampında ağırlandı.

Kamp süresince gençler; futbol, basketbol, voleybol, halk oyunları, okçuluk, bisiklet, geleneksel ebru sanatı ve geleneksel Türk savunma sporu olan matrak gibi birçok sportif ve kültürel faaliyetle hem eğleniyor hem de kendilerini keşfetme imkanı buluyor. Kampta sunulan havuz ve deniz imkanları sayesinde yüzme bilen gençler serbest yüzme yapabilirken, yüzme bilmeyen gençlere ise temel yüzme eğitimi veriliyor.

Gençler, kamp ortamında yeni arkadaşlıklar kurarken aynı zamanda iletişim, paylaşım ve birlikte yaşama kültürü gibi sosyal becerilerini de geliştiriyor. Kampın her aşamasında görev alan gönüllü gençlik liderleri ise gençlerin güvenliği, konforu ve etkinliklerden en iyi şekilde faydalanmaları adına büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kampın önemli bir eğitim başlığı da afet bilinci oldu. Ülkemizin afet kuşağında yer alması nedeniyle, Aydın İl AFAD Müdürlüğü iş birliğiyle gençlere yönelik bir bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi. Teorik sunumların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerde, gençlere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Bu sayede gençler, muhtemel doğal afetlere karşı daha donanımlı hale geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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