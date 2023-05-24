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Gençler kan bağışında bulundu

Gençler kan bağışında bulundu

Yerel Haberler

DÜZCE(İHA) – Gençler "Hayat kurtarmak senin kanında var" dediler ve kan bağışında bulundular.

DÜZCE(İHA) – Gençler "Hayat kurtarmak senin kanında var" dediler ve kan bağışında bulundular.

Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Konuralp Kredi Yurtlarında kalan gönüllü gençler kan bağışında bulundu. "Hayat kurtarmak senin kanında var" diyen gençler Kızılay ekiplerince yurdun bahçesine kurulan otobüste tek kaynağı insan olan "kan" bağışlamak için birbirleri ile yarıştı. Gün boyu yurt yemekhanesinde devam eden kan bağışı etkinliğinde çok sayıda toplandı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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