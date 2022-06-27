Gençler İzmir'i Gezdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Genç İzmir" biriminin "Gençler İzmir'i Geziyor" projesi yoğun ilgi gördü. Kasım'da başlayan ücretsiz gezilere 18-30 yaş arası bin 279 Genç İzmir üyesi katıldı. Ekim'de okulların açılmasıyla birlikte yeni gezi rotaları ilan edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Gençler İzmir'i Geziyor" projesiyle üniversite eğitimi için İzmir'e gelen gençlere kenti tanıma fırsatı sundu. Kasım'da başlayan ücretsiz gezilere 18-30 yaş arası bin 279 Genç İzmir üyesi katıldı. Genç İzmir birimi tarafından yürütülen proje kapsamındaki 6 şehir içi tura 300 üniversite öğrencisi ilgi gösterdi.

Gençler Kadifekale, Tarihi Asansör, Saat Kulesi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kızlarağası Hanı, Kültürpark ve İstiklal Sergisi'ni ziyaret etti. Projenin ikinci aşaması olan merkeze uzak ilçelerdeki tarihi ve turistik turlara ise katılım daha yüksekti. Selçuk'ta Efes, Torbalı'da Metropolis ve Seferihisar'da Teos antik kentleri ile Urla'ya yapılan 17 farklı geziye 979 genç katıldı.

Ekim ayında okulların açılmasıyla birlikte yeni gezi rotalarına gencizmir.com adresinden ulaşılabilecek.

ANKA / Yerel