Gençler İlk Defa Uçuş Deneyimi Yaşadı

Havacılıkla tanışmamış 27 üniversite öğrencisi, iş adamı Orhan Ünsal'ın düzenlediği etkinlikte ilk kez gökyüzüyle buluştu. Öğrenciler, hem uçuş heyecanını yaşadı hem de havacılıkla ilgili temel bilgiler edindi.

Pilot olma hayaliyle Türk Hava Kurumundan pilotluk lisansı alan iş adamı Orhan Ünsal, kendi yaşadığı uçuş heyecanını gençlere de aşılamak için harekete geçti. Üniversite öğrencileri arasından çekiliş yapan Ünsal, havacılıkla henüz tanışmamış 27 adet öğrenciyi kurduğu hava parkında göklerle buluşturdu. Uçuşun ardından yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu dile getiren öğrenciler, hem gökyüzüyle buluştu hem de temel havacılık bilgileri edindi.

"Bütün gençliği uçurmak istiyoruz"

Üniversite öğrencileri arasında bir çekiliş yaptıklarını ve bu çekilişin sonucunda hak kazanan öğrencilere uçuş hediye ettiklerini ifade eden iş adamı Orhan Ünsal, "Dolayısıyla bugün onları uçuracağız. Bütün gençliği uçurmak istiyoruz. Zaman zaman bu tür faaliyetlerle de inşallah hem gençlerimizi hem çocuklarımızı havacılıkla buluşturacağız. İlk defa uçak kullanacak öğrencilerimiz var, onlara kumandayı da vereceğiz. Türk Hava Kurumu aynı zamanda pilotaj eğitimi veriyor ama biz o pilotaj eğitimi alana öğrencilerden getirmedik. Havacılıkla tanışmayan öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Onlar ilk defa uçuş deneyimini yaşamış olacaklar" diye konuştu.

"Hem çocuklarımıza hem de gençlerimize havacılığı aşılama hedefimiz var"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözüne istinaden gençleri göklerle buluşturduklarını dile getiren Ünsal, "Onlara havacılığı tattıracağız, rüzgarı hissettireceğiz. Elbette ki hem çocuklarımıza hem de gençlerimize havacılığı aşılama hedefimiz var. Bunun için bir gayret gösteriyoruz. Bu tesisi yapmamızdaki amaç da buydu. Gelecekte en önemli sektörlerden bir tanesi havacılık olacak. Daha çok gencimizi havacılığa yönlendirmemiz lazım. Yerden ve havadan pilotlara ihtiyacımız var. Uçan arabaları, dronları, İHA ve SİHA'ları kullanacak pilotlara ihtiyacımız var. O pilotlar da bu tür tesislerden yetişiyor. Bu tesislere de çok ihtiyacımız var ve özellikle iş adamlarımızın, devletimizin desteklerine ihtiyacımız var" dedi.

"Havacılık çok önemli ve geliştirilmesi gereken bir sektör"

Yapılan uçuşla çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen üniversite öğrencisi İrem Umutlu, "İlk başta çok heyecanlıydım, sonrasında alışınca, insan onun tadına varınca çok farklı bir duygu hissediyor. Gerçekten herkesin bu tadı tatması gerektiğini düşünüyorum. Havacılık çok önemli ve geliştirilmesi gereken bir sektör" ifadelerini kullandı.

"İstikbal Göklerdedir"

Uçmaktan dolayı yaşadığı hazzı kelimelere dökemediğini söyleyen Baran Karakaya ise, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşlar gibi özgürce uçmak, yanında durduğumda küçücük göründüğüm objelerin göremeyecek kadar küçük olması muazzam bir özgürlük hissi. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Atamızdan bize miras kalan bir söz var ve bu yolda yürümekten onur ve gurur duyuyorum. İstikbal Göklerdedir." - ANKARA