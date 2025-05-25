Gençler İlk Defa Uçuş Deneyimi Yaşadı

Gençler İlk Defa Uçuş Deneyimi Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 üniversite öğrencisi, iş adamı Orhan Ünsal'ın düzenlediği etkinlikte havacılıkla tanışarak ilk defa gökyüzüyle buluştu. Uçuş deneyimi yaşayan öğrenciler, heyecanla havacılığın temellerini öğrendi.

Havacılıkla tanışmamış 27 üniversite öğrencisi, iş adamı Orhan Ünsal'ın düzenlediği etkinlikte ilk kez gökyüzüyle buluştu. Öğrenciler, hem uçuş heyecanını yaşadı hem de havacılıkla ilgili temel bilgiler edindi.

Pilot olma hayaliyle Türk Hava Kurumundan pilotluk lisansı alan iş adamı Orhan Ünsal, kendi yaşadığı uçuş heyecanını gençlere de aşılamak için harekete geçti. Üniversite öğrencileri arasından çekiliş yapan Ünsal, havacılıkla henüz tanışmamış 27 adet öğrenciyi kurduğu hava parkında göklerle buluşturdu. Uçuşun ardından yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu dile getiren öğrenciler, hem gökyüzüyle buluştu hem de temel havacılık bilgileri edindi.

"Bütün gençliği uçurmak istiyoruz"

Üniversite öğrencileri arasında bir çekiliş yaptıklarını ve bu çekilişin sonucunda hak kazanan öğrencilere uçuş hediye ettiklerini ifade eden iş adamı Orhan Ünsal, "Dolayısıyla bugün onları uçuracağız. Bütün gençliği uçurmak istiyoruz. Zaman zaman bu tür faaliyetlerle de inşallah hem gençlerimizi hem çocuklarımızı havacılıkla buluşturacağız. İlk defa uçak kullanacak öğrencilerimiz var, onlara kumandayı da vereceğiz. Türk Hava Kurumu aynı zamanda pilotaj eğitimi veriyor ama biz o pilotaj eğitimi alana öğrencilerden getirmedik. Havacılıkla tanışmayan öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Onlar ilk defa uçuş deneyimini yaşamış olacaklar" diye konuştu.

"Hem çocuklarımıza hem de gençlerimize havacılığı aşılama hedefimiz var"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözüne istinaden gençleri göklerle buluşturduklarını dile getiren Ünsal, "Onlara havacılığı tattıracağız, rüzgarı hissettireceğiz. Elbette ki hem çocuklarımıza hem de gençlerimize havacılığı aşılama hedefimiz var. Bunun için bir gayret gösteriyoruz. Bu tesisi yapmamızdaki amaç da buydu. Gelecekte en önemli sektörlerden bir tanesi havacılık olacak. Daha çok gencimizi havacılığa yönlendirmemiz lazım. Yerden ve havadan pilotlara ihtiyacımız var. Uçan arabaları, dronları, İHA ve SİHA'ları kullanacak pilotlara ihtiyacımız var. O pilotlar da bu tür tesislerden yetişiyor. Bu tesislere de çok ihtiyacımız var ve özellikle iş adamlarımızın, devletimizin desteklerine ihtiyacımız var" dedi.

"Havacılık çok önemli ve geliştirilmesi gereken bir sektör"

Yapılan uçuşla çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen üniversite öğrencisi İrem Umutlu, "İlk başta çok heyecanlıydım, sonrasında alışınca, insan onun tadına varınca çok farklı bir duygu hissediyor. Gerçekten herkesin bu tadı tatması gerektiğini düşünüyorum. Havacılık çok önemli ve geliştirilmesi gereken bir sektör" ifadelerini kullandı.

"İstikbal Göklerdedir"

Uçmaktan dolayı yaşadığı hazzı kelimelere dökemediğini söyleyen Baran Karakaya ise, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşlar gibi özgürce uçmak, yanında durduğumda küçücük göründüğüm objelerin göremeyecek kadar küçük olması muazzam bir özgürlük hissi. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Atamızdan bize miras kalan bir söz var ve bu yolda yürümekten onur ve gurur duyuyorum. İstikbal Göklerdedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyar 250 milyon liralık 'tarihi' uyuşturucu operasyonu

5.2 milyar liralık tarihi operasyon! Hepsi X-Ray taramasında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İnfial yaratan görüntü! Maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.