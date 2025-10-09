Gençler için Uzay ve Havacılık Kampı Düzenleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde gençlerin uzay, havacılık, bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla "KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından "KAMP+Havacılık ve Uzay Kampı" düzenlenecek. Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda yapılacak kamp ile gençlerin uzay ve havacılık teknolojileri konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Türkiye'nin tüm illerinden 18-29 yaş arasındaki gençlerin 17 Ekim'e kadar başvuru yapabileceği programa değerlendirme sonucunda 400 genç katılım hakkı elde edecek. Katılımcılar, uzay araştırmaları, bilimsel atölyeler, sosyal ve sportif etkinliklerle birlikte kapsamlı bir programa dahil olacak. Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek hizmetleri ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. - ANKARA