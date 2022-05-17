Gençler Gölcük'te eğleniyor - Haberler

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Gençler Gölcük'te eğleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gençler Gölcük'te eğleniyor

Gölcük'te 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Gençlik Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

19 MAYIS, SAMSUN (İHA) - Gölcük'te 15- 19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Gençlik Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Gölcük Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğinde Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Anıtpark ve Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde tekvando, judo, muay thai ve güreş sporcuları, gösterileriyle izleyenlerden tam not aldı. Goalball, bocce, badminton, masa tenisi gibi çok sayıda spor dalında gösterilerin düzenlendiği etkinliklerde mini gençlik konseri ve Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri de coşkuyu iki katına çıkardı.

Etkinliklere Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporcular, öğrenciler, gençler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanında gençlerle bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporcularının karşılaşmalarını izleyerek, gençlerle masa tenisi ve badminton oynadı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Haftası, 19 Mayıs, gençlik, Gölcük, Yerel, Haberler

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