DENİZLİ (İHA) - Gençler Denizli'nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

DENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıflara yönelik "Büyükşehir ile Geziyorum" adlı bir proje başlattı. Denizli'nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı bulan gençler, Başkan Zolan'la da buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlere özel dolu dolu bir projeye daha imza atıyor. "Büyükşehir ile Geziyorum" adlı proje kapsamında Denizli genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri kentin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı buluyor. Merkezefendi ilçesindeki okullarla başlayan programın ilk günü 180 kişilik öğrenci grubu ile beyaz cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti ile başladı. Buradan Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın muhteşem manzarası ve doğasını gören gençler daha sonra Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan 135 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. 3 yılda 50 binden fazla sokak hayvanına kucak açan tesis hakkında bilgi alan gençler can dostları sevmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Zolan gençlerle birlikte tiyatro izledi

Gençler son olarak Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti, dev tesisi inceledi. Buradaki gezegen evinde uzayın derinliklerini gören ve gök cisimleri hakkında temel bilgiler alan öğrenciler daha sonra Başkan Osman Zolan ile bir araya geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Zolan Fatma Yıldız Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca hazırlanan "Söz Sende" adlı oyunu birlikte izledi. Kahkahalar eşliğinde izlenen oyun sonunda gençlere seslenen Başkan Zolan, gençlerin sınav stresinden bir nebze de olsa sıyrılmalarını istediklerini kaydederek, "Denizli'yi bilmeden, Denizli'nin güzelliklerini görmeden 'olmaz' dedik" ifadelerini kullandı.

"Burada çok güzel gösteriler olacak"

Denizli'nin dillere destan doğal ve kültürel değerleri olduğunu anlatan Başkan Zolan, kentin bilim, kültür ve sanat merkezi olan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nden de övgüyle bahsetti. Başkan Zolan, "Burada daha çok güzel gösteriler olacak. Hep birlikte 'Söz Sende' oyununu izledik. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yoğun ve stresli bir süreç geçiriyorsunuz, sizleri hem rahatlatalım, hem şehrimizi tanıtalım, hem de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları gösterelim istedik. İnşallah gönlünüzdeki üniversitelere gideceksiniz. İsteğim, duam budur. Hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisi ve güzelini yapacaksınız. Bugün arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirin" diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Osman Zolan, gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.