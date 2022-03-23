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Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 18-24 Mart 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında kentte ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 18-24 Mart 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında kentte ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Genç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar kapsamında, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmayarak ziyaret edildi. Kurumların personelleri gerçekleştirdikleri ziyarette, yaşlılara çeşitli hediyeler de takdim etti.

Ziyaretler kapsamında konuşan İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olması nedeniyle biz de ilçemizde yaşayan büyüklerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Onların dualarını alabilmek ve gönüllerine girebilmek adına kendileriyle sohbet ettik" dedi. - BİNGÖL

Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Bingöl, Mart, Yerel, Haberler

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