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Genç Sağlık Sendikası'ndan Karabük'teki Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekildi

Genç Sağlık Sendikası'ndan Karabük'teki Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekildi
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Genç Sağlık Sendikası, Karabük'teki sağlık kuruluşlarında çalışan personelin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, çözüm beklediklerini belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Aydın, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve çalışanların haklarının korunması adına çağrıda bulundu.

Genç Sağlık Sendikası tarafından Karabük'teki üyelerinin yaşadıkları sıkıntılara dair açıklamalarda bulunuldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup adına konuşan Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Aydın, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları kamuoyuna duyurmak ve personellerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla açıklamalarda bulunduklarını belirtti.

Aydın, amaçlarının bir şeyi karalamak veya kötülemek olmadığını ifade ederek, " Aksine çözüm üretmektir. Vatandaşın sağlık hizmetlerinden tam memnuniyet duymasını, çalışanların ise mali ve özlük haklarının en üst seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz. Biz bu minval üzerine hareket ediyor bu düstur üzerine çalışıyoruz. İstiyoruz ki kurumlardaki yöneticiler yöneticiliğini yapsın. Taraf tutmasın. Adil olsun. Bizler de ülkemiz için çalışalım. Üretelim. Dünyanın en kaliteli sağlık hizmetini sunalım. İnsan onuruna yakışır standartlara ulaşalım. Tarafımıza üyelerimizden ve diğer sağlık personelinden iletilen sorunlar tüm girişimlerimize rağmen çözüme kavuşturulamamıştır" dedi.

"Eflani İlçe Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde personelin heyecanı, morali ve motivasyonu kalmamıştır" diyen Aydın, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümü için öncelikle İl Sağlık Müdüründen ve İlçe Devlet Hastanesi yöneticilerinden harekete geçmelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabük'te hiçbir sağlık kuruluşunda kreş bulunmadığından ve bu sorununun çözümü ile ilgili olarak bir yaklaşımın bulunulmadığından bahseden Aydın, "Ebe, hemşire ve anestezi teknikerleri gibi görev tanımı dışında iş ve işlemler yaptırılan Sağlık personeli bulunmaktadır. Yine yayımlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen Aile Hekimliği yönetmeliğine yönelik genel merkezimiz tarafından dava açılmış olup, Entegre Aile Hekimliği birimlerinde 96 saat izinsiz ve tek başına nöbet tutturulması kabul edilemez. Ayrıca yönetmelikte Aile Hekimliği nüfus tavanı 4 bin kişiden 3 bin 500 kişiye düşürülmüştür. Tavan nüfus 3 bin 500'e düşürülecekse kişi çarpanı aynı oranda artırılmalı, onbinde 5,22 olan katsayı, 5,97 olarak revize edilmelidir" şeklinde konuştu.

Promosyon ihalesi noktasında da düşüncelerini açıklayan Aydın, " aBiz sağlık personelinin ve Karabük gündeminin bu kısır konular ile meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz. Amaç promosyon ihalesi üzerinden üye devşirmek, ya da kişileri yıpratmak olmamalıdır. Amaç sağlık personeline bu ekonomik şartlarda nefes aldırabilecek bir rakama imza atmak olmalıdır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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