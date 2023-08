Genç muhtar baba mesleğini ve esnaflığı bir arada götürerek takdir topluyor

Babasından kalan çay evi genç muhtarın yeri oldu

Genç muhtar babasının izinden gidiyor

Eskişehirli genç muhtar Utku Ölmezer:

"2019'dan beri hem esnaf hem muhtar olarak hizmet etmeye çalışıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de muhtarlık yapan Utku Ölmezer, babasından kalan 22 yıllık çay evinde hem baba mesleği olan muhtarlık hem de esnaflığı yaparak vatandaşlara hizmet ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Paşa Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Utku Ölmezer, muhtarlık görevi dışında yaptığı esnaflık işiyle mahalle halkının takdirini topluyor. Aynı mahallede 34 yıl görev yapmış olan ve 2017 yılında vefat eden babasının mesleğini devam ettirmek isteyen Ölmezer, 2019 yerel seçimlerinde adaylığını koyarak mahalle muhtarı seçildi. Muhtar Ölmezer, 23 yıl önce mahallede "efsane muhtar" olarak anılan babası İsmail Behiç Ölmezer'in açtığı 'Muhtarın Yeri Çay Evi' adlı işletmeyi muhtarlık ofisi olarak kullanıyor. Ölmezer, çay evinin içinde koyduğu bir bilgisayarda hem mahalle halkının resmi işlerini burada yapıyor hem de çay demleyip gelen müşterilere servis ediyor. Muhtarlık ve esnaflığı bir arada yürüten 34 yaşındaki Ölmezer, Paşa mahallesi halkının sempatisini ve takdirini kazanmış durumda. Muhtarın Yeri Çay Evi'nin tabelasının yanında yer alan "Bu işletme 2000 yılında 34 sene bilfiil mahallemize hizmet veren efsane muhtar İsmail Behiç Ölmezer tarafından kurulmuştur" yazısı da görüntüsüyle çevreye nostaljik bir hava oluşturuyor.

"Hem esnaf hem muhtar olarak mahallemize hizmet etmeye çalışıyorum"

Muhtar babasının görev başındayken hayatını kaybetmesinin ardından kendi özel işini bırakan Ölmezer, çay evine giderek babasının izinden gitmeye karar verdiğine dikkat çekti. Esnaflığın yanı sıra muhtarlık seçimlerinde mahalle halkının desteğiyle seçilerek muhtar olan Ölmezer, 2019 yılından beri iki meslekte de mahalle halkına hizmet ettiğini söylüyor. Çay evini de ekmek teknesi olarak benimsediğini belirten muhtar Ölmezer, şunları ifade etti:

"Rahmetli babam bulunduğumuz mahallede 34 yıl muhtarlık yapmıştı. 2001 yılında da şu an aktif olan Muhtarın Yeri Çay Evi'ni açmış. Hem muhtarlık yapıp hem esnaflığı devam ediyordu. Babam 2017 yılında görev başındayken vefat etti. Ben de özel bir şirkette çalışıyordum, hastalık yüzünden işi bırakmak zorunda kaldım. Sonra çay evine hem muhtarlık hem esnaflık yapıldığı için babama yardım etmek için geldim. Bizim de ekmek teknemiz burası deyip kendi işime dönmedim, burada esnaflık yapmaya başladım. Akabinde bir sene sonra muhtarlık seçimlerimiz vardı. Sağ olsun mahalle halkı bize destek çıktı. Bir vefa örneği göstererek beni bu mertebeye layık gördüler, muhtar seçtiler. Ben de 2019'dan bu yana hem esnaf hem muhtar olarak mahallemize hizmet etmeye çalışıyorum."

"Muhtar sen değilsindir, babandır gibi şeyler söylüyorlar"

Genç muhtar Ölmezer, Odunpazarı bölgesine şehir dışından gezmeye gelen ve kendisiyle karşılaşan turistler ile arasında muhtarlık mesleğinin babasından kaldığını düşündüklerini belirten diyaloglar geçtiğini dile getirdi. Bazı turistlerin, genç yaşından dolayı muhtar olduğuna inanmadığını ifade eden Ölmezer, "Muhtarın saati olmaz ama bizi bulmakta zorluk çekmedikleri için burası mahalle halkının hoşuna gidiyor. Yabancı turistlere Muhtarın Yeri Çay Evi ismi farklı geliyor. Gerçekten muhtar olup olmadığını yoksa ismen mi kaldığını soruyorlar. Böyle hoş bir muhabbet oluyor. Genelde insanlar buranın babadan oğula kaldığını düşünüyorlar. Osmanlı dönemindeki padişahlık gibi oluyor ama tabi ki öyle bir durum yok. Onu biraz açıklamak zorunda kalıyorum. Aslında seçimlerden sonra demokratik bir şekilde bu göreve seçildim. Genç olmanın bazen farklı esprili yönleri olabiliyor. Gelen vatandaşlar muhtar deyince 60-70 yaş üstü muhtarları gözlerinde canlandırıyor. Muhtar sen değilsindir, babandır gibi şeyler söylüyorlar. Bazen inandırmakta güçlük çekebiliyorum. Ama insanlar alıştı. Kendi çevremde sıkıntı yok. Gelen turistler için farklılık olabiliyor" diye konuştu.

"Utku muhtarı her geldiğimizde görevinin başında buluyoruz"

Mahalle sakinlerinden olan Semra Baş ise Muhtar Utku Ölmezer'in vatandaşların her sorununu çözmeye çalıştığını dile getirerek, "Muhtarımız babadan kalma görevini devam ettiriyor. Çok memnunuz, ondan Allah razı olsun. Her türlü sıkıntımızda bir Utku dememiz yeterli. Geliyor, her sorunumuzu dinliyor. Bütün sıkıntılarımızı halletmeye çalışıyor sağ olsun. Hem genç hem yakışıklı, her işi halledebilecek güçte birisi. Hiçbir zaman bir sorunumuzu halledemeyip eve geri dönmedik. Her işimizi hallediyor. Muhtarlığının olmamasının onun açısından sorun olmasını Utku muhtar açısından bilemem ama babadan kaldığı için biz adres olarak burayı biliyoruz. Utku muhtarı her geldiğimizde görevinin başında buluyoruz. Hiçbir zaman görevini bırakıp gitmez. Çocukla çocuk büyükle büyük olur. Hepimizin hem evladı hem yetkili kişisi olduğu için bütün bilmediklerimizi ya da bir sorunumuzu ona sorarak danışarak halletmeye çalışırız. O da bize her zaman yardımcı olup, yol gösterir" dedi.