Genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük'te düzenleniyor
İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Yerel
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- Genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük'te düzenleniyor Karabük'te 5 ilden takımın katılımıyla gerçekleşen genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları başladı.
- Genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları Karabük'te düzenleniyor
KARABÜK - Karabük'te 5 ilden takımın katılımıyla gerçekleşen genç kızlar voleybol grup eleme müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Çankırı illerinden 5 takım yer alıyor.
10 Nisan Pazar günü tamamlanacak olan müsabakaların ardından gruptan çıkan takımlar Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.