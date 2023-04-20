Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de Yapılacak

Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası, 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Kırşehir'de yapılacak.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Disiplin Kurulu üyesi Osman Uçar'ın girişimleriyle 24 ile 28 Nisan günleri arasında düzenlenecek Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası ve 2 ile 5 Mayıs arasında düzenlenecek Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off karşılaşmaları Kırşehir'de yapılacak.