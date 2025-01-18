Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Genç Kızılay Gönüllüleri'nden Hastalara Moral Ziyareti

Genç Kızılay Gönüllüleri'nden Hastalara Moral Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, Gediz Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek onlara moral verdi ve çeşitli hediyelerle destek oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, Gediz Devlet Hastanesi yatış servisinde tedavi gören yetişkin ve çocuk hastaları ziyaret ederek sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.

Ziyaret sırasında gönüllüler, yetişkin hastalar ve refakatçileriyle sohbet ederek onlara moral verdi. Ayrıca gıda ikramında bulunarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Çocuk hastalara ise resim defteri ve boyalar hediye ederek onların yüzünü güldürdüler.

Genç Kızılay Gediz Başkanı Emrah Özsoy, etkinlikle ilgili, "Bizler küçük bir grup gönüllü vatandaşlar olarak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyor ve onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaç ediniyoruz. Sağlığın her şeyden önde geldiği bir gerçek olduğu için burada bir çift umutlu göz görmek bizlere de iyi hissettiriyor. İhtiyaç sahiplerine yapılan ekonomik katkının yanında, onların ruh sağlıklarını da göz önünde tutarak çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu anlamlı etkinlikte bizlere destek olan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
img

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
img

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi

Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi
Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri

Süper Lig'de günün tüm maçlarına yabancı VAR atandı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.