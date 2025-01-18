Genç Kızılay Gönüllüleri'nden Hastalara Moral Ziyareti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, Gediz Devlet Hastanesi yatış servisinde tedavi gören yetişkin ve çocuk hastaları ziyaret ederek sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.

Ziyaret sırasında gönüllüler, yetişkin hastalar ve refakatçileriyle sohbet ederek onlara moral verdi. Ayrıca gıda ikramında bulunarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Çocuk hastalara ise resim defteri ve boyalar hediye ederek onların yüzünü güldürdüler.

Genç Kızılay Gediz Başkanı Emrah Özsoy, etkinlikle ilgili, "Bizler küçük bir grup gönüllü vatandaşlar olarak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyor ve onların moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaç ediniyoruz. Sağlığın her şeyden önde geldiği bir gerçek olduğu için burada bir çift umutlu göz görmek bizlere de iyi hissettiriyor. İhtiyaç sahiplerine yapılan ekonomik katkının yanında, onların ruh sağlıklarını da göz önünde tutarak çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu anlamlı etkinlikte bizlere destek olan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA