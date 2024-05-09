Üye Girişi
Haberler

Genç kadın benzin dökerek evi yakmak istedi, polise söyledikleri şoke etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kadın, annesi ve oğlunun da bulunduğu evi benzin dökerek yakmak istedi. Komşuların ihbarı sonrası ekipler tarafından ambulansa götürülen kadın yanında bulunan polis memuruna "Bak şu silahı önüme koyup durma. 7.65 hastasıyım ben, çek şu silahı önümden. Aldım mı sıkarım bak" dedi.

Antalya'da bir kadın benzin dökerek içerisinde annesi ve oğlunun da bulunduğu evi yakmak istedi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın ekiplerce ikna edilip ambulansa götürülürken yanında bulunan polis memuruna 'Şu silahı çek önümden. 7.65 hastasıyım ben, aldım mı sıkıveririm' dedi.

BENZİN DÖKEREK EVİ YAKMAK İSTEDİ

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 459 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.A. (32), annesi ve 13 yaşında ki oğlunun olduğu sırada ikametin içerisine benzin dökerek evi yakmak istedi. Annesi ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"ÇEK ŞU SİLAHI ÖNÜMDEN"

Olay yerine gelen polis ekiplerinin görüşmesinin ardından ikna edilen D.A. ikametten çıkartılarak hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Polis ekipleri ile birlikte ikametten çıkan D.A. bu sırada yanında bulunan polis memuruna "Bak şu silahı önüme koyup durma. 7.65 hastasıyım ben, çek şu silahı önümden. Aldım mı sıkarım bak" dedi. D.A. olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye götürülerken, annesi ve oğlu ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title