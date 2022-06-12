Genç gönüllüler Kızılayın 154. yıldönümünü yaşlılarla birlikte kutladılar - Haberler

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Genç gönüllüler Kızılayın 154. yıldönümünü yaşlılarla birlikte kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genç gönüllüler Kızılayın 154. yıldönümünü yaşlılarla birlikte kutladılar

Bolu'da, Kızılay'ın 154'üncü yılını gönüllü gençlerle kutlayan huzurevinde yaşayan yaşlılar doyasıya eğlendi.

Bolu'da, Kızılay'ın 154'üncü yılını gönüllü gençlerle kutlayan huzurevinde yaşayan yaşlılar doyasıya eğlendi. Gençlerin ellerini bir an olsun bırakmadığı yaşlılar keyifli anlar yaşadı.

Bolu'da, Kızılay'ın 154'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle İzzet Baysal Huzurevinde program düzenlendi. Huzurevinde kalan yaşlılarla genç Kızılay gönüllülerinin buluştuğu programda Kızılay pastası kesildikten sonra eğlenceli anlar yaşandı. Can Doğan ve grubunun verdiği türkü konserinde yaşlılar oyun havaları eşliğinde göbek atarak doyasıya eğlendi. Bazı gençler yaşlıların portrelerini çizerek günün anısı olarak hediye etti.

Huzurevinde kalan yaşlılarla bol bol sohbet eden gençler, yaşlıların ellerini de bir an olsun bırakmadı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzzet Baysal Kızılay Bolu Yerel Haberler

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