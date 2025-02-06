Genç Gönüllüler, Çocuklarla Buluştu

Aydın'ın Çine ilçesinde hayata geçirilen 'Genç Gönüllüler, Çocuk Gönüllülerle Buluşuyor' projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı; ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına ilkokul öğrencilerini de ekleyerek 'Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor' projesini hayata geçirdi. Nesiller arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara doğru bir rol model sunabilmek gayesi ile başlatılan proje kapsamında üniversite ve lise öğrencisi genç gönüllüler, ilkokulda öğrenim gören kardeşlerine yönelik etkinlikler düzenleyerek, onlara doğru bir şekilde rehberlik etmeye çalışıyor. Bu kapsamda Çine İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, lise ve ortaokula giden genç gönüllüler ile çocukların bir araya geldi. Programda kitap okuma, ders çalışma, değerler eğitimi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hem eğlenip hem öğrenen çocuklar, proje kapsamında kaynaşmanın önemini idrak ederken program yapılan ikram ile son buldu. - AYDIN