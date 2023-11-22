Eskişehir Sanayi Odası ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde ve 'İşin Erbapları Projesi' çerçevesinde 'Genç Girişimciler Yetişiyor; Sanayi-Meslek Lisesi İş Birliği' buluşması Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencileri, öğretmenleri, girişimcileri ve sanayicileri bir araya getiren etkinlikte ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Turan, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Çiğdem Dedeoğlu, Duygu Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özdemirel, Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşkın, ESO Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya ayrıca ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş de katıldı.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan ve Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı'nın selamlama konuşması ile başlayan toplantıda söz alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, girişimci sayısının artması, daha çok kadın girişimcinin sektörlerde yer alması ve sanayi sektörünün güçlenmesi için çalıştıklarının altını çizdi. Girişimci olmanın basit 3 parametresi olduğunu söyleyen Kesikbaş, "Bir fikrinizin olması, az da olsa sermayenizin bulunması ve en önemlisi insan kaynağınızın varlığı sizi girişimci yapacaktır. Ayaklarınızı yere basarak hayallerinizin peşinden giderseniz başarı kaçınılmaz olur" dedi.

Liseli gençlere 'yaşama ve başarma azminizi en üst düzeyde tutun, asla vazgeçmeyin' çağrısında bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, "İyi yetişmiş ve donanımlı bir şekilde hayata atılmak bugün diploma kadar hatta diplomadan daha önemli bir hale geldi. Eğer üniversiteye gidecekseniz kişisel eğitimlerinize, kişisel gelişiminize ve özellikle sertifika programlarıyla becerilerinizi arttırmaya bakın. Sizlere üniversite okuyun ya da okumayın diye bir tavsiye veremem ama hayat yolunuzu donanımlı bir şekilde kendiniz çizin. Unutmayın ki hayal kurmaya ve hayallerimizi realize etmek için daha çok hayal kurmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Sıkı bir iletişim ağınız olsun ve ekip olabilmeyi başarın" diye konuştu.

"Girişimci ruha sahipsiniz"

Toplantıda konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi ve Duygu Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özdemirel, bir meslek lisesi mezunu olarak hayata ve iş dünyasına atıldığını ifade ederek, "Öncelikle eğitim camiasına emek veren okul müdürümüz Sırrı hocamıza çok teşekkür ederim. Bizi gençlerle bir araya getirdi. Diğer yandan belirtmek isterim ki bende sizler gibi bu sıralardan mezun olduktan sonra yaşama ve iş dünyasına adım attım. Bir meslek lisesi mezunu olmanın getirdiği girişimcilik ruhu ve zoru başarma azmi ile dönemin şartlarında meşakkatli olan endüstriyel reklamcılık alanında çalışmaya başladım. Şimdi ise teknolojinin yoğun kullanıldığı, robotik birtakım makinalarla üretim gayretindeyiz. Ancak bunu yaparken teknolojiye alışmanın zorluğunu çok yaşamadım. Çünkü ben bir meslek lisesi mezunuyum ve bizlere kendimizi zamanın ve teknolojinin gelişimine uygun sağlama noktasında iyi yetiştirdiler. Sizlerde bu avantajlarınızı kullanın" değerlendirmesinde bulundu.

"Sizlere çok ihtiyaç var"

Yazılım ve bilişim sektörünün ülkemize yeni girdiği dönemde iş hayatına atıldığını ifade eden ve tecrübelerinden bahseden Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşkın, "Çeşitli firmalarda profesyonel olarak çalıştıktan hemen sonra 2000'li yılların başında kendi işimi kurarak yazılım ve bilişim sektöründe hareket etmeye başladım. Bugün beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın yüzde 60'ı bölümümüzle alakalı meslek lisesi ya da meslek yüksekokulundan mezun. Ancak bu yeterli midir diye baktığımızda bunu söyleyemeyiz. Genç arkadaşlarımız mezun olduktan sonra nedense daha çok AVM'lerde ya da benzer yerlerde çalışmak istiyor. Sanayi sektörüne yönelik yazılım işlerine pek girmiyor. Ancak yaşları ilerleyip gelmek isteyince de treni kaçırmış oluyorlar. Bilişim ya da yazılım alanında mezun oluyorsunuz bunu devam ettirmelisiniz. Çünkü burada ciddi bir açığımız var. Destek elemanlarına, veri tabanı alanında uzmanlaşmaya neredeyse mühendisten daha çok ihtiyacımız var. Bölümlerinizin ondan önce de kendinizin kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

"Yanınızda olduğumuzu bilin"

Panelde konuşan TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve kurduğu markalarla iş dünyasında olan Melih Turan ise GGK hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası'ndan gelen 40 yaş altı girişimciler GGK'yı oluşturmakta. Amacımız girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve hızlandırmak. Sizin gibi gençlerimizle bir arada olarak yol göstermek, destek sumak ve mentorluk yapmak istiyoruz. Sağ olsun ESO Başkanımız Celalettin Bey bizlere destek veriyor. Onunda destekleri ile ilerliyoruz. Unutmayın bir fikriniz varsa biz buradayız."

"Hayallerim başarı hikayemdir"

Toplantıda yaptığı işi yapmasında en önemli faktörün bir çocukluk hayalinin peşinden gitmek olduğuna değinen TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi ve DesignPR Dijital Ajans Kurucusu Çiğdem Dedeoğlu, "Çocukken çizgi filmlerden çok etkilenirdim. Ancak hayalimde kendi değerlerimizin ön plana çıkarıldığı çizgi film ve animasyon karakterleri oluşturmak vardı. Bunu başardım ve hayallerim benim başarı hikayem oldu. Türkiye'de birçok il ve ilçede markalaşma konusunda değer oluşturdum. Bu işe başlamadan önce profesyonel olarak çalışsam da kendi işimi kurmak bana çok şey kattı. Diğer taraftan biz kadınların kendi ayakları üzerinde durma gibi bir derdi var. Başarılı ve görünür olmak temel bakış açılarımızdan biri" dedi.

Gerçekleştirilen etkinlik sonrası konferansa katılan isimler, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölümlerini gezerek Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı'dan bilgi aldılar. - ESKİŞEHİR