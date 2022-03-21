Genç Girişimciler Eskişehir Sanayi Odası'nda buluştu

ESKİŞEHİR (İHA) - Koordinatörlüğünü Eskişehir Sanayi Odası'nın üstlendiği TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu, İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi.

Kurulların icra komitesi üyelerinin katıldığı 'İşbirliği Ziyareti ve İstişare Toplantısı' 2 gün boyunca devam etti. Eskişehir ve İstanbul kurul üyeleri ikili görüşmeleri ve firma ziyaretleri yaparak yeni iş birliklerine kapı araladılar. Kalabalık bir heyetle İstanbul'dan Eskişehir'e gelen İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında iki kurul arasında muhtemel iş birliklerini değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Eskişehir Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Köksal, "Geçtiğimiz yıl online olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi bu yıl nihayet yüz yüze yapıyoruz. Girişimciliğin bir kültür ve bir etkileşim ekosistemi olduğundan hareketle beraber neler yapabiliriz, nasıl işbirlikleri üretebiliriz onu değerlendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Sizleri Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, ziyaretiniz için teşekkür ederiz" dedi.

TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül ise yaptığı değerlendirmede girişimcilerin üretime, yeni iş alanlarının açılmasına ve istihdama dolayısıyla da ekonomiye ciddi bir enerji kattığına değindi.

Eskişehir'de olmaktan ve yeni işbirliklerinin kapısını aralamaktan mutlu olduklarını vurgulayan Bünül, "Bugün burada elektronik, yazılım, beyaz eşya, döküm, gıda, inşaat ve otomotiv gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İstanbul GGK üyelerimiz var. Bu toplantı ve sonrasında yapacağımız ikili iş görüşmeleri umarın verimli geçer. Eskişehir'de olmaktan ve konukseverliğinizden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR