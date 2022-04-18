Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'ta doğalgaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden Erzurum'un Aşkale ilçesi Çiftlik Köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor aile hekimi Ahmet Can (32), ebediyete uğurlandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Bayburt'ta doğalgaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden Erzurum'un Aşkale ilçesi Çiftlik Köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor aile hekimi Ahmet Can (32), ebediyete uğurlandı.

Bayburt'ta Şingah Mahallesinde tek başına yaşadığı evde doğalgaz sızıntısı sonucu evinde baygın halde bulunan, genç Dr Ahmet Can kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrası ambulans uçakla Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, Ankara'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Dr. Ahmet Can'ın cenazesi Aşkale'nin Çiftlik Köyünde bugün öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Dr. Ahmet Can'ın ailesi, iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

Genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğalgaz, Çiftlik, Erzurum, Bayburt, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title