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Genç Çiftçinin Bayrak Sevgisi: Tarlasına Türk Bayrağı Çizdi

Genç Çiftçinin Bayrak Sevgisi: Tarlasına Türk Bayrağı Çizdi
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki çiftçi Eren Yiğit, doğum gününü ve Cumhuriyet Bayramı'nı tarlasına çizdiği Türk bayrağı ile kutladı. Eren, her yıl bayrak çalışması yaparak Cumhuriyet sevgisini gösteriyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç bir çiftçi, tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi. Bugün 26 yaşına giren çiftçi Eren Yiğit, doğum gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu şekilde birlikte kutladı.

Geçen yıl tarlasına traktörüne taktığı pullukla 'Cumhuriyet' yazarken askerlerin helikopterden çektiği görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılan Eren Yiğit, bul yılda aynı heyecanla tarlasına ay-yıldız işleyip Türk bayrağı çizdi.

Yakup köyünde çiftlik yaparak geçimini sağlayan 28 Ekim 1998 doğumlu Yiğit, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' dediği günün yıl dönümünde doğmak benim için ayrı bir gurur verici. Bu yılda Türk bayrağımızı çizmeye çalıştım. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Politika Merzifon amasya Kültür Tarım Yerel Yaşam

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