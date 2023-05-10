Genç Başiskele Genç İstihdam'a başvurular başladı

Gençlerin nitelikli personel olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi'ne başvurular başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hibe programı çerçevesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan "Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi" için başvurular internet üzerinden yapılmaya başlandı. Başiskele'de ikamet eden mesleki ve teknik liselerden mezun olan, hali hazırda çalışan, kendini ve el becerilerini geliştirmek isteyen 16-35 yaş arası kişiler, projeye katılmak için başvurularını gbgibasvuru.basiskele.bel.tr internet linkinden yapabilecekler.

Proje çerçevesinde, Kaynakçılık Atölyesi, Elektrik/Makine Bakım Atölyesi, Marangoz Mobilya Atölyesi, CNC Lazer Kesim, Hidrolik Pnömatik, ve AutoCad-Solid kursları ücretsiz olarak Başiskeleli gençlere verilecek. Kursların bazıları Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde, bazı kurslar ise Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Lisesi'nde verilecek. Eğitimler sonunda adaylar, aldıkları katılım belgeleriyle çalışmak istedikleri meslekte daha kolay işe yerleşebilecekler.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde ilçenin istihdamına büyük katkı sunan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin (BAŞKİM) koordinesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde nitelikli personeller iş hayatına kazandırılacak. - KOCAELİ