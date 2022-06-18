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Genç Antalya gönüllüleri sertifikalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genç Antalya gönüllüleri sertifikalarını aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü Genç Antalya Gönüllüleri Projesi çerçevesinde geleceğin projelerinde görev alacak genç gönüllüler sertifika aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü Genç Antalya Gönüllüleri Projesi çerçevesinde geleceğin projelerinde görev alacak genç gönüllüler sertifika aldı.

Gençlerin gönüllülük deneyimi yaşaması, belediye projelerinde yer alması ve kendi projelerini yürütebilmelerini amaçlayan "Genç Antalya Gönüllüleri" programı meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birçok etkinlikte gönüllü olarak görev alan gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, genç gönüllülere sertifika verdi.

"Şehre dokunuyorsunuz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, yapılan birçok sosyal sorumluluk projelerinde ve etkinlikte rol alan gönüllü gençlere teşekkür etti. "Şehre dokunarak şehrimizi güzelleştiriyorsunuz" diyen Arslan, "Belediyemizin gerçekleştirdiği birçok etkinlikte görev alarak tecrübelerinizi geliştiriyorsunuz. Destekleriniz ve katkılarınız için teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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