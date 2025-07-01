Gemlik'te Deprem Anında Berberde Panik!

Gemlik'te Deprem Anında Berberde Panik!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik'te meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler, berberde tıraş olan bir müşteri ve berberin sarsıntı sırasında dışarı fırlamasına neden oldu. Deprem anında yaşanan panik, çevredeki illerde de hissedildi.

Gemlik'te peş peşe gelen deprem sırasında tıraş sırasında sarsıntıyı hisseden berber, makası elinde müşteriyle birlikte sokağa koştu.

Merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, çevredeki il ve ilçelerde de hissedilirken, özellikle Gemlik merkezde vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Tıraş olmak için berbere giden bir vatandaş, sarsıntıyı hissedince panikle yerinden fırladı. Aynı anda berber ve çırak da müşteriyle birlikte can havliyle dışarı çıktı.

Bir diğer görüntü de ise depremin sarsıntısı anında çıkan ses herkesi ürpertti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı

Zincir marketin kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Evinin önünde bindiği bisiklet sonu oldu
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.