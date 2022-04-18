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Gemlik'te büyük ramazan dayanışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gemlik'te büyük ramazan dayanışması

Gemlik'te komşuluk ve dayanışma, ramazan ayında daha güçlendi.

Gemlik'te komşuluk ve dayanışma, ramazan ayında daha güçlendi. Belediye ekipleri binlerce aileye erzak desteği sağladı.

Gemlik Belediyesi, sosyal destek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun yükseldiği ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerine destek elini uzatıyor. Tüm çalışmalarını insanlık onuruna yakışır, sağ elin verdiğini sol elin görmediği, çağın gereklerine uygun şekilde gerçekleştirmeye önem veren Gemlik Belediyesi, sokak sokak dolaşarak sosyal desteği evlere ulaştırıyor.

Geçtiğimiz ramazanlarda da erzak desteğinde bulunan Gemlik Belediyesi, geleneksel hale gelen dayanışma hamlesine bu yıl da devam etti. Sosyal destek çalışmalarını yürüten Gemlik Belediyesi Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki muhtarlardan aldıkları ihtiyaç sahiplerinin listeleri ile bizzat müdürlüğe başvuranları tek tek inceleyerek ayrıntılı taramadan geçirdi. Maddi durumu elverişli olmayan ve gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen isimler belirlenerek erzak yardımları adreslerine ulaştırıldı. Gemlik Belediyesi kendi kaynakları, sponsorlar ve yardımseverlerin destekleriyle bu yıl yaklaşık 5 bin aileye erzak paketi ve alışveriş kartı ulaştırıldı. - BURSA

Gemlik'te büyük ramazan dayanışması

Gemlik'te büyük ramazan dayanışması

Gemlik'te büyük ramazan dayanışması

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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