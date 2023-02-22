Gemlik Konteyner Kent havadan görüntülendi

Gemlik'te bulunan iş insanlarının ve kurumların destekleriyle, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların güvenli barınma ortamına kavuşması için yapılan Gemlik Konteyner kenti havadan görüntülendi.

Gemlik'te bulunan iş insanlarının ve kurumların destekleriyle, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların güvenli barınma ortamına kavuşması için yapılan Gemlik Konteyner kenti havadan görüntülendi.

Hatay'ın depremden en çok etkilenen ilçelerinden biri olan İskenderun'da kurulan Gemlik kent yaklaşık bin depremzedeyi konteyner evlerde ağırlıyor. Altyapı çalışmaları tamamen bitmiş bu bölgede ihtiyaçların giderilmesi için dokuz adet wc ve duş bulunurken, Gemlik Belediyesi tarafından kurulan AŞ evi her gün 3 bin kişilik yemek ihtiyacını karşılıyor.

Gemlikli iş insanlarına ve kurumlara ve vatandaşlara teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Gemlik deprem bölgesine sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsasıyla birlikte yardımlarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Bugüne kadar 50 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Kış şartlarının getirdiği olumsuzluklarla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımızın barınacağı alanları oluşturmaya devam ediyoruz. İskenderun, Numune Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 20 dönümlük bir alana kurduğumuz konteyner kentte şu anda yüz konteyner evde bin vatandaşımızı konuk ediyoruz. Depremin yaralarını hep birlikte saracak, bu zorlu günleri beraber atlatacağız" dedi.

Barınma ihtiyacının halen devam ettiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, iş insanlarına konteyner bağışı yapma çağrısında bulundu. - BURSA