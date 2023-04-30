Gemlik'in tohumları Çanakkale'de

Gemlik Belediyesi tarımda öncü olmaya devam ediyor. Bir yandan ilçe genelinde çiftçilerin kalkınmasına yönelik hamleleri ardı ardına hayata geçiren Gemlik Belediyesi, diğer yandan da farklı illerdeki katıldığı etkinliklerde organik tarıma elde ettiği ata tohumlarıyla destek veriyor.

Gemlik Belediyesi, Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinden binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan tohum takas şenliğine katıldı.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Adliye köyü uygulama tarlası ve Kurtul 'da bulunan seralarda tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen pazı, börülce, domates, sarı karpuz ve bakla gibi sebzelerin tohumlarını standında takas eden Gemlik Belediyesi'nin şenliğe özel hazırladığı ata tohumları yoğun ilgiden dolayı kısa sürede tükendi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Türkiye'nin kalkınmasının ana unsurlarından birinin tarım olduğunu ifade ederken, tarıma yapılan yatırımların bugün için değil, yarınlar içinde çok önemli olduğuna değindi. Çanakkale'de yapılan tohum takas şenliği'ne tamamen geleneksel yöntemlerde elde edilen tohumları vatandaşa dağıttıklarını vurgulayan Başkan Sertaslan, "Her yıl dağıttığımız yüzbinlerce sebze fidesi vatandaşlarımızın bahçelerinde ekildi ve ata tohumlarımız bu şekilde yaygınlaştı. Bu yıl tekrardan yüzbinlerce fidemizi hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi. - BURSA