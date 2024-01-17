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Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne Yatırımlar Yaparak Çocuklara ve Gençlere Hizmet Veriyor

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Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne yaptığı yatırımlarla çocukların daha güvenli alanlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Park ve spor sahalarıyla gençlere hizmet veren belediye, çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanlar oluşturuyor.

Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi'ne yaptığı yatırımlarla çocukların daha güvenli alanlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi 174 No'lu sokakta bin 500 metrekare alanın içerisinde yaptığı çocuk oyun parkı ve otopark alanı ile bölgeye yeni bir soluk kazandırırken, 183 No'lu sokakta yaptığı 600 metrekarelik alandaki basketbol ve futbol sahalarıyla gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

BAŞKAN SERTASLAN: "HER ŞEY ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN"

Gemlik'te çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve gençlerin rahatlıkla spor yapabileceği alanlar oluşturmaya özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, 2023 yılında ilçeye çok sayıda park ve spor sahası kazandırdıklarını söyledi.

2024 yılında aynı tempoyla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Sertaslan, "Çocuk parkı yaparken sadece çocuklarımızı değil, ebeveynlerini de düşünüyoruz. Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken ebeveynlerinin spor yapabileceği ve oturacaklarını alanları da parklarımızda oluşturuyoruz. Bugün Ata Mahallemizdeki iki farklı bölgedeki yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik alanda inşa ettiğimiz park ve spor sahası bölgemize yeni bir soluk kazandıracak. Parkımızın yanında bulunan 15 araçlık otopark ise bölgenin bu anlamdaki sorunların çözümüne katkı sunacak. Ata Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansın" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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