Gemiyle gelen turistler Bodrumlu esnafın yüzünü güldürdü - Haberler

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Gemiyle gelen turistler Bodrumlu esnafın yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Eren Ayhan - Yerel
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Gemiyle gelen turistler Bodrumlu esnafın yüzünü güldürdü Muğla'nın Bodrum ilçesine bu yılın ilk kurvaziyer gemisi yanaşırken, 526 yolcu Bodrum esnafının yüzünü güldürdü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Gemiyle gelen turistler Bodrumlu esnafın yüzünü güldürdü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine bu yılın ilk kurvaziyer gemisi yanaşırken, 526 yolcu Bodrum esnafının yüzünü güldürdü.

Rodos'dan Bodrum'a gelen 230 metre uzunluğundaki Artanıa isimli Bahama bayraklı yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü. 526 yolcu, 448 mürettebatla gelen yolcu gemisi Bodrum yeni gemi yanaşma iskelesine sabah saatlerinde yanaştı. Almanya vatandaşı ağırlıklı olan yolcular Bodrum'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Esnaftan alış veriş yapıp kafelerde oturan turistler sıcak havayı fırsat bilip denize de girdi. Geminin gece saatlerinde Çeşme'ye hareket edeceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Yerel

Bodrum, Muğla, Yerel, Haberler

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