Gelinlikçilerde hareketlilik başladı - Haberler

Pandeminin etkisini yitirmesi ve yaz aylarının yaklaşması ile birlikte gelinlik mağazaları da hazırlıklarına başladı.

Pandemide sona yaklaşıyor olunması ve evlilik sezonu olan yaz aylarının geliyor olması ile düğün organizasyonlarında patlama yaşanması bekleniyor. Düğün hazırlığında olan vatandaşların en çok rağbet gösterdiği işletmelerin başında ise düğün salonları, kuyumcular ve gelinlikçiler geliyor.

Rize'de gelinlik mağazası sahibi Osman Karali, "Daha sezona yeni girdik. Dükkanımız yavaş yavaş kendini topluyor. Satışlarımız ucuz. Gelinlik, bindallı, taç, duvak, çiçek içinde 5 bin TL'ye satıyoruz" dedi.

Gelinlikte kiralamanın daha çok tercih edildiğini ifade eden Karali, "Bu gelinlikler sadece bir kere giyilmiyor. Bu gelinlikleri 10-15 kişi giyiyor. Bunlar her zaman giyildikten sonra yıkanıyor "diye konuştu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Yerel