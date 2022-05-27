Gelinlik giyen damat geline taş çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelinlik giyen damat geline taş çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gelinlik giyen damat geline taş çıkardı

Bursa'da gelinlik giyinen damat görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da gelinlik giyinen damat görenleri hayrete düşürdü. Damadın gelinlikle oynadığı o anlar kameraya yansırken, geline taş çıkartması dikkat çekti.

Osmangazi ilçesinde bulunan Gazcılar Caddesinde çekilen görüntülerde yöresel gelenek olan kına gecesinde damadın gelinlik giyinmesini günümüzde de sürdüren çift büyük ilgi topladı. Gece yarısı gelinlik giyinen damat gelinle karşılıklı şarkılar söyleyerek oynadı. Kurtlarını döken damadın o halini görenler 'gelinden daha iyi oynadı' yorumunda bulundu.

O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi, Bursa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title